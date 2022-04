BBL: Baskets Bonn geben sich gegen Schlusslicht Frankfurt keine Blöße

Stand: 10.04.2022, 16:51 Uhr

Die Baskets Bonn haben in der BBL zum siebten Mal in Folge gewonnen. Mit dem Tabellenletzten Frankfurt Skyliners siegte das NRW-Team, das wieder auf Platz 1 vorrückte, am Sonntag (10.04.2022) recht problemlos mit 112:96.

Von Sebastian Hochrainer