"Wer nicht trifft, kann nicht gewinnen"

Doch was, wenn nicht Müdigkeit, war der Grund für die überraschende Heimniederlage? " Ich glaube, da war ein bisschen viel Nervosität mit dabei ", analysierte Tadda. Das zeigte sich vor allem an der schwachen Wurfquote. Besonders aus der Distanz wollten die Würfe von TJ Shorts und Co. dieses Mal nicht wie gewohnt fallen. " Manchmal ist Basketball ein 'make-or-miss-game' und unsere 24-Prozent-Trefferquote von der Dreierlinie ist natürlich schwierig zu kompensieren gegen die 39 Prozent von Ulm ", stellte Baskets-Coach Tuomas Iisalo klar. Heißt vereinfacht: "Wer nicht trifft, kann nicht gewinnen."

Doch es war nicht das einzige Problem der Bonner an diesem Abend. " Wir waren heute immer einen Schritt zu spät. Das ist uns nicht so oft in diesem Jahr passiert ", sagte Ilsao bei "MagentaSport". Außerdem leistete sich der Champions-League-Sieger 16 Ballverluste - und damit deutlich mehr als der Gegner.

Fans als Mutmacher

Gefeiert wurden die Rheinländer dennoch so, als hätten sie gewonnen. Und genau das sollte ihnen Mut machen, denn auch das zweite Spiel der Finalserie findet in Bonn statt. Anwurf ist am Sonntag um 18 Uhr.