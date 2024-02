Im Spiel des Vizemeisters Bonn gegen Meister Ulm setzten sich die Baskets am Samstagabend in der Verlängerung mit 98:97 (37:54) durch und festigten in der Tabelle Rang acht. Ulm rutschte auf Platz sieben ab. Bester Werfer bei Bonn war brian Fobbs mit 20 Punkten, bei Ulm stach L.J. Figueroa mit 22 Zählern hervor.