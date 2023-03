Sehr ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie war von Beginn an körperlich intensiv und ausgeglichen. Ludwigsburg führte nach eineinhalb Minuten mit 7:4. Doch die Gäste leisteten sich zu viele Ballverluste, was die Bonner mit einem 10:0-Lauf bestraften (14:7). Ludwigsburg nahm eine Auszeit und ging anschließend durch Eddy Edigin wieder in Führung (16:17). Von der Dreier-Linie mangelte es Bonn noch an Treffsicherheit, sodass Ludwigsburg eine 24:18-Führung mit ins zweite Viertel nahm.

Im zweiten Viertel tat sich Bonn weiter schwer mit der starken Defensive der Gäste, Trainer Iisalo forderte in einer Auszeit mehr Dynamik im Angriffsspiel der Baskets. Immer wieder mussten die Bonner Notwürfe abgeben, weil ihre Shotclock ablief. Die Baskets lagen 22:30 zurück, ehe Deane Williams mit einem Korbleger und Collin Malcolm mit einem Dreier die Baskets wieder ran brachten (27:30).

Zwei Minuten vor der Halbzeitpause setzte der starke Kratzer ein Zeichen: Zunächst zeigte der Center einen Monsterblock, um dann auf der Gegenseite per Dunking zu punkten. Mit dem letzten Freiwurf in der ersten Halbzeit glich Kratzer zum 41:41 aus.

TJ Shorts II zündet Ende des dritten Viertels

Auch nach der Pause schenkten sich die beiden Teams nichts, vor allem die Defensivreihen bestimmten weiter die Partie. Die Ludwigsburger schafften es lange Zeit, Bonns Spielmacher TJ Shorts II weitgehend aus dem Spiel zu nehmen. Shorts erzielte erst Ende des dritten Viertel seine ersten beiden Punkte aus dem Feld heraus. Doch dann lief der Spielmacher heiß: Shorts legte umgehend einen Korbleger sowie einen Dreier nach und bescherte den Bonnern eine 62:60-Führung vor dem Schlussviertel.

Angeführt von Shorts spielte Bonn mit mehr Schwung und startete mit einem 7:0-Lauf in den Schlussabschnitt. Bei den Ludwigsburger ließen die Kräfte und die Genauigkeit nach. Gut fünf Minuten vor Spielende führten die Baskets zweistellig (77:66). Diese Führung bauten die Hausherren weiter aus und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Am Samstag gegen Hamburg

Bereits am Samstag (18 Uhr) steht für die Bonner das nächste Heimspiel in der BBL gegen die Towers Hamburg an. Am Mittwoch darauf (20 Uhr) empfangen die Baskets im Viertelfinale der Champions League SIG Strasbourg. Gespielt wird eine "Best of three"-Serie.