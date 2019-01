Die Telekom Baskets Bonn haben am 15. Spieltag der Basketball-Bundesliga ihren Aufwärtstrend bestätigt und einen 86:62 (47:32)-Heimsieg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gefeiert. Mit dem zweiten Sieg in Folge stellten die Bonner am Sonntag (06.01.2019) den Anschluss zu den Playoff-Rängen her.