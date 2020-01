Die Baskets Bonn haben ihre Negativserie in der Bundesliga fortgesetzt und geraten immer tiefer in den Abstiegssumpf. Der fünfmalige deutsche Vizemeister kassierte gegen die Basketball Löwen Braunschweig am Freitag (10.01.2020) durch ein 85:90 (41:32) die fünfte Pleite in Folge.

Die Hausherren erwischten in dieser Nachholpartie des 5. Spieltages einen guten Start. Angeführt von Rückkehrer Eugene "Geno" Lawrence, der erst unter der Woche einen Vertrag bei den Baskets unterschrieben hatte, gingen die Bonner mit einem 41:32-Vorsprung in die Halbzeit.

Einbruch im dritten Abschnitt

Den konnten die Bonner im dritten Viertel sogar noch ausbauen, so dass das Team von Trainer Thomas Päch zwischenzeitlich beim 50:38 mit zwölf Punkten vorne lag. Doch plötzlich kamen die Niedersachsen in einen Lauf. 16:2-Punkte in Folge bedeuteten zum Ende des Abschnitts ein 61:61 - die Gäste hatten ausgeglichen.