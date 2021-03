Die Partie am Samstagabend in Bonn war von Beginn an offensiv geprägt und gestaltete sich ausgeglichen. Nach dem ersten Viertel stand es 26:25 für die Gäste. Mit einem konzentrierten Start ins zweite Viertel setzten sich die Franken ein wenig ab, führten bald mit acht Punkten.

Bonn hält dagegen - angeführt von Babb

Die Bonner hielten aber dagegen, ließen die Gäste nicht weiter davonziehen. Angeführt wurde Bonn insbesondere von Chris Babb. Unmittelbar vor der Halbzeitpause vergab der Shooting Guard allerdings zwei Freiwürfe, sodass die Gastgeber mit einem 47:52-Rückstand in die Pause gingen.

Im dritten Viertel waren es dann aber die Bonner, die stark starteten. Schnell eroberten sie sich die Führung – James Thompson IV vollendete einen Alley-Oop-Pass von Babb mit einem Dunk zum 56:55 für Bonn und pushte sein Team damit zusätzlich.

Die heimischen Baskets gingen mit einem Punkt Rückstand in das Schlussviertel (64:65). Hier spielte Bonns Jalen Hudson eine starke Rolle. Mit drei erfolgreichen Abschlüssen – erst ein Dreipunktwurf, dann ein Korbleger und dann ein Alley-Oop-Dunk – drehte er die Partie von einem 71:76 zu einem 78:76 für Bonn rund vier Minuten vor dem Ende.

Bamberg blieb im Spiel, erkämpfte in der Schlussminute seinerseits die Führung zurück (84:82). Bonn kam noch zu zwei Abschlüssen, Babb vergab jedoch beide Würfe. Nach zwei verwandelten Freiwürfen von Christian Sengfelder, mit 29 Punkten Top-Scorer auf dem Feld, gewann Bamberg mit 86:82.

Stand: 13.03.2021, 22:30