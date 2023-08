Baskets Bonn vervollständigen Kader mit Savion Flagg

Der Champions-League-Sieger gab am Donnerstag die Verpflichtung des 2,01 Meter großen US -Amerikaners Savion Flagg bekannt. Der 24-Jährige, der als Small oder Power Forward agieren kann, kommt vom griechischen Erstligisten GS Lavrio BC und erhält in Bonn einen Einjahresvertrag. Zuvor hatte Flagg im US-College-Basketball für die Texas A&M Aggies gespielt.