Am besten schon am Samstag gegen Würzburg. Wie Bonn stehen auch die Franken bei einer Bilanz von drei Siegen und sieben Niederlagen und sind damit direkter Tabellennachbar der Baskets. Daher ist das Spiel für die Rheinländer " von großer Bedeutung ", wie Center Leon Kratzer erklärte: " Viele Teams liegen in der Tabelle gleich auf. Wenn wir das Spiel gewinnen können, sieht es für uns wieder etwas besser aus. "

Wiedersehen mit alten Bekannten

Bonns Leon Kratzer (l.) in Aktion

Für Kratzer wird die Partie zum Wiedersehen mit alten Bekannten. Der 23-Jährige spielte von 2017 bis 2018 für die Franken. Es ist aber nicht der einzige Spieler, der inzwischen die Seiten gewechselt hat. So teilen sich auf der Würzburger Flügelposition zwei Ex-Baskets die Minuten: Florian Koch spielte von 2005 bis 2017 für die Bonner und wuchs in der Zeit vom Jugendspieler zum Bundesligaprofi heran. Alex King trug von 2008 bis 2011 das Baskets-Trikot.

Wer am Ende jubeln darf, wird auch davon abhängen, wer es schafft über 40 Minuten die konstantere Leistung abzuliefern. Während sich Bonn zuletzt zu Hause wohler gefühlt hat, haben die Würzburger alle Punkte in fremden Hallen geholt - es könnte also erneut ein echter Basketball-Krimi werden.

Stand: 08.01.2021, 19:56