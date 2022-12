Dass TJ Shorts II über solch ein großes Leistungsvermögen verfügt, ist eigentlich keine Überraschung. Schon früh machte der Point Guard auf sich aufmerksam. Vor dem Start seiner Profi-Karriere spielte er an zwei unterschiedlichen Colleges in Kalifornien. Nach zwei Jahren am Saddleback Junior College wechselte er zur UC Davis, für die er zwei Jahre in der NCAA Division I auflief.

In seinem ersten Jahr an der UC Davis wurde Shorts nach einer starken Saison zum "Big West Player of the Year" und zum "Big West Newcomer of the Year" gewählt. Damit war er der erste Spieler in der Geschichte der Big West Conference, dem gleichzeitig beide Auszeichnungen in einer Saison verliehen wurden.