Der Trainer

Tuomas Iisalo unterschrieb nach sehr erfolgreichen Jahren in Crailsheim im Mai 2021 in Bonn - und wurde zum echten Glücksgriff für die Baskets. Mit seinem temporeichen Spiel hat der Trainer seine Mannschaft im ersten Jahr zu einem Spitzenteam geformt. " Wir hatten perfekte zehn Monate ", sagt Iisalo rückblickend im WDR-Gespräch.

Die verschafften ihm die Auszeichnung zum besten Bundesligatrainer der Saison. " Die Trainercrew und das Team haben mit ihrer Einstellung und Leistung in Bonn wieder das Basketsfieber entfacht ", sagte Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich im Anschluss. Diese Begeisterung in der Stadt fühlt auch Iisalo - und will den Bonnern weiter mit seiner Mannschaft Basketball auf Topniveau bieten.

Erwartungen an die neue Saison

Mit Jackson-Cartwright hat der beste Spieler zwar die Baskets verlassen, für Iisalo " ist das aber nichts Neues. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon die letzten vier Jahre erlebt ". Und jedes Mal ist es ihm gelungen, hochkarätige Abgänge zu kompensieren. " Auch diesmal haben wir es geschafft, mit PJ Shorts einen tollen Ersatz zu verpflichten, der jetzt richtig gut drauf ist ", sagt Iisalo.

Ansonsten ist es dem Klub jedoch gelungen, den Großteil der Mannschaft beisammen zu halten. " Unsere Vorbereitung lief sehr gut und ich gehe auch sehr optimistisch in die neue Saison, weil wir jetzt Kontinuität in unserem Kader haben ", sagt Iisalo. Der zeigte schon in der vergangenen Spielzeit, dass sie gewillt ist, den intensiven und leidenschaftlichen Stil ihres Trainers aufs Feld bringen zu wollen - und könnte jetzt als eingespieltes Team noch einen Schritt weiter sein.