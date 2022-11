Schnell und treffsicher

Vor allem das Tempo der Mannschaft stellt unheimlich viele Gegner vor unüberwindbare Probleme. Speziell im ersten Viertel gibt Iisalo gerne eine Überfalltaktik vor, in drei der vier Partien führten die Baskets nach zehn Minuten bereits mit neun oder mehr Zählern - und konnten in den Vorsprung in der übrigen Zeit gekonnt verwalten.

Was dabei unheimlich hilft, ist neben dem schnellen Spiel in der Verteidigung und Offensive die Treffsicherheit aus der Distanz. Mit 40,7 Prozent haben die Baskets die besten Dreierquote in der gesamten BBL. Vor allem Shorts hat sich in diesem Bereich enorm verbessert. 53,3 Prozent seiner Dreier "fallen" - in der Vorsaison bei den Merlins Cralisheim waren es 40,4 Prozent, davor bei den Hamburg Towers sogar nur 26,8 Prozent. Mit Morgan (54,2 Prozent) haben die Baskets sogar den besten aller Schützen, die regelmäßig und in jedem Spiel versuchen, von jenseits des Halbkreises zu punkten, in ihren Reihen.

Auch auf die Ersatzspieler ist Verlass

Und auch in einer anderen unheimlich wichtigen Kategorie ist Bonn die Nummer eins in der BBL. Kein anderes Team ist so ausgeglichen besetzt und hat auch Vorteile, wenn die "Starting Five" nicht auf dem Platz sind. Mit Deane Williams hat nur ein eingesetzter Spieler eine negative +/--Bilanz, eine solche Ausbeute kann sonst kein Verein aufweisen. Ex-Nationalspieler Leon Kratzer, Tyson Ward und Herrera sorgen dafür, dass die Bonner Bank eine der besten in der Liga ist.