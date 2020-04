Trotz der Corona-Pandemie wird die Saison 2019/20 in der Basketball-Bundesliga (BBL) nicht abgebrochen. Das haben die 17 Vereine und die BBL -Spitze am Montag (27.04.2020) auf einer Videokonferenz mehrheitlich beschlossen. Stattdessen wollen zehn Vereine in einem Turniermodus an einem Ort den Deutschen Meister 2020 ausspielen. Abstieger wird es nicht geben.

Die sieben Mannschaften, die sich gegen eine Teilnahme an dem Turnier entschieden haben, werden in der Tabelle automatisch dahinter platziert. Dazu gehören auch die Baskets Bonn. Für sie ist die BBL -Saison also bereits beendet. "Auch wenn ich froh bin, dass die Liga zu einer guten und für alle Teams tragfähigen Lösung gekommen ist, ist es für uns extrem wichtig, dass wir Planbarkeit haben, auch unter Betrachtung der fortlaufenden Kosten ", sagte Baskets-Sportmanager Michael Wichterich gegenüber dem WDR .

"Können Telekom Dome nicht in Kurzarbeit schicken"

Bei den fortlaufenden Kosten handelt es sich wohl vor allem um den Telekom Dome. Als einziges BBL -Team unterhalten die Baskets eine eigene Halle. Diese " prägt in dieser Ausnahmesituation leider unsere wirtschaftliche Lage" , sagte Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich in einer Vereinsmitteilung. "Wir können den Telekom Dome nicht in Kurzarbeit schicken oder ihm kündigen, wir müssen die finanzielle Grundlast weitertragen" , so Wiedlich weiter. Das werde in den nächsten Monaten "schwer genug, deshalb können wir kein weiteres Risiko eingehen."

Austragungsort noch nicht festgelegt

Die zehn Teams, die nun den Meister ausspielen, kommen an einem bisher noch nicht festgelegten Ort zusammen. Laut BBL soll der Austragungsort am kommenden Montag feststehen. Zunächst soll dann in zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams gespielt werden, daran sollen sich Halbfinale und Finale anschließen. Insgesamt soll das Turnier drei Wochen dauern. Die Saison soll so spätestens bis zum 30. Juni beendet sein. Dafür müssten spätestens am 18. Mai die behördlichen Genehmigungen für den Trainings- und Spielbetrieb vorliegen, hieß es weiter. Dafür erarbeitet die BBL ein Hygiene- und Sicherheitskonzept.

Stand: 28.04.2020, 14:10