Im zweiten Viertel sorgte Tyson Ward mit seinem zweiten verwandelten Dreier erstmals für eine zweistellige Führung der Hausherren (25:15). Rostock kam nur noch selten in aussichtsreiche Abschlusssituationen, nach gut 13 Minuten lief bereits zum dritten Mal die Shot Clock der Seawolves aus. Bonn kam dagegen immer besser ins Rollen, spielte nach Balleroberung schnell nach vorne und baute seine Führung auf 15 Zähler aus (37:22).

Als sich Rostock gerade etwas gefangen hatte, wurde es bitter für die Gäste: Jequan Lewis, der sein Team mit bis dahin elf Punkten im Spiel gehalten hatte, knickte zweieinhalb Minuten vor der Halbzeitpause um und konnte nicht weitermachen. Finn Delany und Sebastian Herrera trafen in der Schlussphase der ersten Hälfte zwei Dreier und so ging es für Bonn mit einer komfortbalen 54:33-Führung in die Pause.

Baskets auch nach der Pause souverän

Auch nach der Pause setzten die Baskets ihre Machtdemonstration fort. Bonn war in weiter in Spiellaune, traf fast jeden Versuch und führte im dritten Viertel zwischenzeitlich mit 29 Punkten. Erst nach einer Auszeit hatte Rostock wieder etwas mehr Stabilität, doch die Bonner schalteten bei ihrer klaren Überlegenheit auch einen Gang zurück und gingen mit einer 80:55-Führung in den letzten Abschnitt.

Im Schlussviertel gab es keine Überraschungen mehr, die Partie war bereits entschieden. Zachary Ensminger knackte mit einem Dreier eineinhalb Minuten vor Schluss die Marke von 30 Punkten Vorsprung (96:66). Am nächsten Sonntag (15. Januar/15 Uhr) tritt Bonn beim Tabellenzweiten und amtierenden deutschen Meister Alba Berlin an.