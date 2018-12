Baskets Bonn verlieren gegen Aufsteiger Vechta

Die Baskets Bonn haben am Mittwoch die dritte BBL-Niederlage in Folge kassiert. Nach zuletzt zwei Erfolgen in der Champions League und im BBL-Pokal war das 87:92 n.V. (18:26, 21:23, 21:15, 21:17, 6:11) gegen den erfolgreichen Aufsteiger Rasta Vechta ein Rückschlag.