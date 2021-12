BBL: Baskets Bonn bauen Heimserie gegen Oldenburg aus

Die Bonner kamen gut in die Partie, führten zwischenzeitlich mit 8:2 in und lagen am Ende des ersten Viertels doch mit 15:16 zurück. Der vergebene Drei-Punkte-Wurf Jeremy Morgans in der letzten Aktion war bezeichnend für einiges, was bei den Rheinländern im ersten Viertel noch nicht so rund lief.

Morgan mit besserem Händchen

Auch im zweiten Spielabschnitt, an dessen Ende zehn Bonner Ballverluste 14 auf Oldenburger Seite gegenüberstanden, unterliefen beiden Teams zu viele Fehler. Beim Punkten bewiesen die Hausherren nun aber das glücklichere Händchen. Nach fünf schnellen Zählern durch einen Dreier von Justin Gorham und einen Korbleger von Morgan zum Auftakt des zweiten Viertels zog der Oldenburger Coach Mladen Drijencic direkt mal eine Auszeit.