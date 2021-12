Der Höhenflug der Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga geht weiter. Am Sonntagabend gab es für das Team von Trainer Tuomas Iisalo bereits den elften Sieg im 13. Spiel. Diesmal versuchte der Mitteldeutsche BC vergeblich, die Bonner, nach der Niederlage von Bayern München in Crailsheim nun sogar Tabellenführer sind, zu stoppen. Am Ende gab es einen deutlichen 115:90-Erfolg.