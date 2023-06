Matchball am Samstag

Mit einem Sieg im dritten Spiel der "Best of five"-Serie am Samstagabend (20.30 Uhr) könnte der Champions-League-Sieger den Einzug in das erste BBL-Finale seit 2009 bereits perfekt machen. Bisher hat Bonn alle fünf Playoff-Partien für sich entschieden, nach zwei Halbfinal-Heimspielen muss das Team am Samstag allerdings in Ludwigsburg antreten.