Baskets Bonn siegen mit Mühe gegen Hamburg

Die Baskets kamen etwas schleppend ins Spiel, erarbeiteten sich aber nach den ersten Minuten vor allem bei den Rebounds Vorteile und gingen mit 9:4 in Führung. Der Vorsprung blieb zunächst relativ konstant und die Baskets entschieden das erste Viertel mit 20:16 für sich.

Die Towers ließen sich auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts nicht abschütteln, verkürzten immer wieder bis auf wenige Punkte, während die Bonner große Schwierigkeiten hatten, sich freie Würfe herauszuspielen. Nach Sebastian Herreras erfolgreichem Dreier zum 36:27 nahmen die Hamburger erstmal eine Auszeit, sie zumindest einen Bonner Lauf stoppte. Zur Pause lagen die Hausherren dennoch mit 45:37 vorne.

Shorts mit den entscheidenden Punkten

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Baskets weiter große Mühe, auch weil von der Dreierlinie so gut wie gar nichts ging. Stattdessen kämpften sich die Hamburger in einem zerfahrenen dritten Viertel bis auf 50:49 heran. Erst in der Schlussphase des dritten Spielabschnitts zogen die Bonner noch einmal an. Ein Dreier von TJ Shorts brachte sein Team wieder mit 58:51 in Front.

Kurz nach Beginn des Schlussviertels führten die Baskets kurzzeitig wieder zweistellig, konnten sich aber erneut nicht entscheidend absetzen. Dass der Bonner Sieg aber nicht wirklich in Gefahr geriet, hatten sie einmal mehr TJ Shorts zu verdanken, der im letzten Viertel wichtige Punkte erzielte. Der US-Amerikaner war am Ende mit 21 Punkten auch der Topscorer der Partie.