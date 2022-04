Am Mittwoch (13.04.2022) feierten die Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen knappen 78:72 (19:13, 19:23, 14:20, 26:16)-Heimsieg gegen die Gießen 46ers. Nach dem achten Sieg in Folge bleiben die Bonner mit 46:14 Punkten vier Spieltage vor Schluss der regulären Saison Erster.



In Abwesenheit von Spielmacher Parker-Jackson Cartwright war Javontae Hawkins mit 35 Zählern bester Werfer.

Im heimischen Dome taten sich die Baskets von Beginn an gegen den Vorletzten schwer. Erst ein 13:0-Lauf gegen Ende des ersten Viertels brachte den Gastgebern die Führung. Aber in Durchgang zwei ließ das Team von Trainer Tuomas Iisalo vor allem in der Offensive viele Wünsche offen, so dass Gießen dranblieb, so dass es mit einem knappen 38:36 für Bonn in die Pause ging.