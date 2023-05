Erster in der Hauptrunde, Gewinner der Champions League - momentan versuchen die Basketball-Teams in Europa vergeblich, den Lauf der Telekom Baskets Bonn zu stoppen. Das 94:63 im ersten Playoff-Spiel gegen die Niners Chemnitz - übrigens der höchste Sieg der Vereinsgeschichte in den entscheidenden Runden - war in der BBL der 20. Sieg in Folge. Am Freitag (19.05.2023) sollte der 21. Erfolg folgen. Und somit das 2:0 in der Best-of-five-Serie gegen Chemnitz.