Nach und nach erkämpfte sich der Tabellenführer aus dem Rheinland Oberwasser. Nach 12 Minuten zogen die Bonner erstmals auf acht Punkt davon und konnte das weiter ausbauen. Sebastian Herrera brachte die Telekom Baskets nach 17 Minuten mit 35:23 in Führung. Danach stabilisierte sich Chemnitz etwas - zur Pause stand es 39:29.

Chemnitz mit großer Moral

Die Gäste kamen stark aus der Pause. Chemnitz wirkte nun viel wacher und aggressiver - und traf seine Dreier. Bonn versuchte, dagegenzuhalten, aber der Vorsprung schmolz fast komplett zusammen. Kurz vor dem Ende des Viertels war es dann soweit: Erstmals ging Chemnitz beim 50:49 in Führung.

Doch dann drehte TJ Shorts auf und brachte Bonn mit acht Punkten in Folge wieder nach vorn. Er traf auch den letzten Drei-Punkte-Wurf zu seinem 14. Punkt in einem einzigen Viertel - die Fans feierten den Spielmacher mit "MVP"-Rufen.

Shorts lässt Niners verzweifeln

Mit 60:55 ging es in das spannende Schlussviertel - Chemnitz gab sich nicht geschlagen und hielt Anschluss. Allerdings nur vorerst. Dann ging die Shorts-Show weiter. Zwei seiner Würfe fanden erneut das Ziel, dazu ein Gäste-Fehlwurf und schon war Bonn wieder sieben Zähler voraus. Chemnitz schaffte es nicht, den Spielmacher in den Griff zu kriegen - der Bonner traf und traf und traf. Mit letztlich 38 Punkten stellte er eine Saisonbestleistung in der BBL auf - 24 davon machte er alleine in Halbzeit zwei.