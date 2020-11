Selbstbewusstsein im BBL-Pokal getankt

Diese Rechnung ging bislang auch größtenteils auf. Eigentlich hätte Bonn bereits am vergangenen Wochenende in Bayreuth in die Saison starten sollen, doch das Spiel wurde aufgrund von Corona-Fällen bei Bayreuth verschoben.

Dafür holten sich die Baskets im BBL-Pokal Selbstvertrauen. Zum Start hatten die Bonner mit einem Sieg über die Baskets Oldenburg überrascht und in der Folge auch gegen die Löwen Braunschweig gewonnen. Schließlich brachte Titelverteidiger Alba Berlin am vergangenen Dienstag Bonn dann die erste knappe Niederlage (82:90) bei. Die Baskets führen die Gruppe weiter an, können aber von Berlin, das aufgrund von Corona-Fällen noch Nachholspiele gegen Braunschweig und Oldenburg bestreiten muss, vom Spitzenplatz verdrängt werden.

Bonner Saisonziel: Playoff-Plätze

"Klar ist, dass wir wieder die Playoff-Plätze angreifen wollen. Sportlich wollen wir die letzte Saison vergessen machen" , gab Wichterich einen Einblick in die Zielsetzung für die neue Bundesliga-Spielzeit. Bonn beendete die vergangene, aufgrund der Pandemie zwischenzeitlich unterbrochene Saison auf Rang 15 und sah es wirtschaftlich nicht als lohnenswert an, am Abschlussturnier teilzunehmen.

Man müsse nun im Hinblick auf die erschwerten Umstände durch die Corona-Pandemie dabei auch "ein wenig das Sportliche vom Rest trennen" . "Es gilt, das bestmögliche Szenario im Trainings- und Spielbetrieb herzustellen, damit die Mannschaft die Leistung abruft, die sie abrufen kann", betonte Wichterich.

Ludwigsburg mit Auftaktsieg im Rücken

Gegner Ludwigsburg kommt mit Rückenwind zum Gastspiel in Bonn. Die Riesen schlugen zum Auftakt BG Göttingen klar und deutlich mit 100:73 - zum verspäteten Saisonstart haben die Baskets direkt eine echte Aufgabe vor der Brust.

jti | Stand: 13.11.2020, 12:12