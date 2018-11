Bonnern fehlt am Ende das Wurfglück

Nun haben die Bonner in Josh Mayo allerdings auch einen Spieler in ihren Reihen, der aus der Distanz ein sicheres Händchen hat. Dies demonstrierte er etwa kurz vor Ende des zweiten Spielabschnitts, als er zum 47:49-Halbzeitstand traf. Am Ende der Partie hatte der Kapitän 26 Punkte auf dem Konto. Die Bonner waren nach einem starken Viertel wieder im Spiel.

Den nächsten Dreier ließ Mayo zu Beginn des dritten Durchgangs folgen und brachte Bonn sogar in Führung. Vor dem letzten Viertel war die zwar wieder verspielt, aber die Rheinländer blieben immer in Schlagdistanz zu den favorisierten Italienern. In der Schlussphase fehlt den Bonnern allerdings das Wurfglück, um das Spiel noch zu drehen.

Stand: 06.11.2018, 21:47