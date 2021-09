Bonn kam zunächst schlecht ins Spiel. Nach zwölf Minuten nahm Tuomas Iisalo die erste Auszeit. Bonns Trainer war nicht zufrieden mit dem Start seiner Mannschaft. Die Gäste aus Ulm spielten konzentrierter und effektiver, folgerichtig endete das erste Viertel mit einem Rückstand für die Baskets. Dieser war mit 22:26 aber knapp.

Zu viele Fehlversuche

Im zweiten Viertel vergrößerte sich der Rückstand dann - auch weil die Baskets Bonn zu viele klare Chancen vergaben. Während Bonn jeden zweiten Zweierwurf daneben setzte, scheiterte Ulm im Schnitt nur bei jedem vierten Wurf. Auch bei den Dreiern war Ulm zunächst deutlich effektiver.

Mit einem Schlusssprint konnten die Baskets vor der Pause immerhin auf 37:45 verkürzen. Dass der Rückstand nicht höher ausfiel, war insbesondere Skyler Bowlin zu verdanken, der in der ersten Hälfte mit zwölf Punkten bester Scorer auf dem Platz war.

Nach der Pause ging das Spiel ähnlich weiter. Bonn spielte engagiert und kam zu vielen Abschlüssen, davon landete aber kaum einer im Korb. Ulm war dagegen effektiv, hatte deutlich weniger Chancen, erzielte aber mehr Punkte. Die Baskets blieben aber weiter dran, mit neun Punkte Rückstand ging es ins Schlussviertel.

Starker Bowlin lässt Fans hoffen

Auch in der zweiten Hälfte war es insbesondere Bowlin, der die Bonner Fans in der Halle weiter hoffen ließ. Er allein warf acht der zehn Bonner Dreier. Wie schon vor der Pause starteten die Baskets schließlich einen Schlusssprint. Zwei Minuten vor Schluss glich Bonn zum 71:71 aus. " Im letzten Viertel haben wir endlich unseren Basketball gespielt ", so Bowlin bei Magenta Sport.

Spieler feiern mit den Fans.

Wenige Sekunden vor dem Ende kam der Ball schließlich erneut zu Skyler Bowlin, dem die Ulmer zu viel Platz ließen. Von der linken Seite verwandelte er zum 76:73-Endstand. " Ich wusste nicht genau was passiert. Ich war plötzlich frei und habe einfach geworfen ", sagte Bowlin. Als das Schlusssignal ertönte, bildete sich auf dem Platz in Bonn eine Spielertraube. Die Spieler der Baskets lagen sich in den Armen und feierten mit den 3.200 Fans in der Halle.

Nächster Gegner: Berlin