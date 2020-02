Der US -Amerikaner William Voigt gibt am Sonntag (09.02.2020) sein Debüt als Cheftrainer der Baskets Bonn. Die Rheinländer sind in der Basketball-Bundesliga nach nur nach drei Siegen aus 17 Partien als Tabellenvorletzter akut abstiegsgefährdet. Bonn empfängt den Tabellenneunten aus Ulm, der bereits dreimal so viele Siege eingefahren hat.

William Voigt ist Nachfolger von Thomas Päch