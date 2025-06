Der 34-Jährige spielte bereits von 2021 bis 2023 unter Trainer Tuomas Iisalo bei den Baskets. Gemeinsam gewannen Kessens und Iisalo mit Bonn in der Saison 2022/23 die Champions League und zogen anschließend weiter nach Paris.

"I ch freue mich riesig, zurück nach Bonn zu kommen! Das war für mich eine ziemlich einfache Entscheidung ", sagte Kessens, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. " Der Kontakt zu den Baskets und Trainer Marko Stankovic ist auch nie abgerissen. Ich fühle mich in Bonn sehr wohl – auf und neben dem Parkett. Das hat mir die Entscheidung auch so leicht gemacht. "

Kessens konnte sich bei Alba nicht durchsetzen

Iisalo ist mittlerweile Head Coach der Memphis Grizzlys in der NBA, Kessens wechselte im Winter von Paris nach Berlin. Bei Alba lief es im letzten Jahr für Kessens aber nicht wie erhofft. In 19 Spielen steuerte der 2.05 Meter große Center nur knapp sechs Punkte bei.

In den Playoffs, in denen er mit Berlin bereits im Viertelfinale gegen Rathipharm Ulm ausschied, spielte Kessens nur noch weniger als zehn Minuten im Schnitt. Nun kehrt der erfahrene BBL-Profii also wieder zurück auf den Bonner Hardtberg.

Unsere Quellen: