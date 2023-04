Die Bonner hatten gegen Alba Berlin bis Dienstag lediglich eins der vorherigen zehn Duelle gewinnen können - das war der 88:86-Erfolg in Berlin am 1. Spieltag der vergangenen Saison. Ansonsten hatten die Albatrosse in der Basketball-Bundesliga wie auch im Pokal immer die Nase vorne.

Baskets Bonn zaubern, als es eng wird

In der aktuellen Spielzeit hatten die Bonner gegen Berlin bereits im Pokal-Achtelfinale (95:98) sowie in der Liga am 15. Spieltag (76: 81) den Kürzeren gezogen. Umso beeindruckender ist das, was die 6.000 Zuschauer am Mittwochabend beim 84:77-Heimsieg Bonns geboten bekamen. Phasenweise spielte das Team von Trainer Tuomas Iisalo den Meister der vergangenen drei Jahre an die Wand, und als es am Ende nochmal eng wurde, zauberten die Bonner im Angriff.

Ich bin sehr glücklich, dass ich Teil dieser großartigen Mannschaft sein und diese Atmosphäre und die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans erleben kann. Bonns Trainer Trainer Tuomas Iisalo

Beim Stande von 75:71 für die Hausherren blockte Tyson Ward den Berliner Maodo Lo zunächst bei seinem Dreierversuch. Der mit 20 Punkten einmal mehr beste Bonner TJ Shorts II spielte den langen Pass auf den durchgestarteten Ward, und dieser legte übers Brett für Javontae Hawkins ab, der den Ball zum 79:71 im Korb versenkte. Das war 100 Sekunden vor Ende der Partie die Vorentscheidung.

Bonn übernimmt die Tabellenspitze

Trainer bekommen angesichts solcher Spielzüge in regulären Spielen schon mal gerne Schnappatmung, aber Iisalo coacht in Bonn gerade nunmal ein Team, dessen Selbstvertrauen größer kaum sein könnte: " Der Alley-Oop übers Brett von Tyson Ward war nicht geplant. Ich dachte nur: Nein, nein, ja ", so der Trainer nach der Partie.

Wenn ich den verfehle, bin ich in Schwierigkeiten. Tyson Ward nach seinem Alley-Oop-Pass

Unabhängig von dem erneuten Boost fürs Selbstvertrauen bringt der Sieg gegen Alba die Bonner im Kampf um die Meisterschaft in eine sehr gute Ausgangslage. Sie haben Berlin von der Tabellenspitze verdrängt und den direkten Vergleich für sich entschieden. Da Bonn noch vier Spiele zu absolvieren hat und die Berliner lediglich zwei, müsste schon einiges schieflaufen, damit Bonn die Hauptrunde nicht als Erster beendet.