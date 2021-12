Baskets Bonn: Tabellenführung statt Abstiegskampf

Vor einem Jahr Abstiegskampf

Und damit hat eine Mannschaft die Tabellenführung übernommen, die vor einem Jahr noch vor dem sportlichen Tiefpunkt stand. Bis zum Saisonende kämpften die Baskets um den Klassenerhalt. Nach 13 absolvierten Spielen in der Saison 2020/21 lag Bonn mit 6:20 Punkten auf Rang 15. Heute, exakt ein Jahr später, haben die rundum erneuerten Baskets die Tabellenspitze erobert - mit 22:4 Zählern auf dem Konto.

Nach einer desolaten Saison hatte sich im Sommer - wie schon so oft in den Vorjahren - nahezu alles in Bonn verändert. Mit Tuomas Iisalo übernahm ein neuer Coach die Führung - der fünfte neue Trainer seit 2019. Der Kader wurde nahezu komplett ausgetauscht, einzig Nationalspieler Leon Kratzer blieb dem Team erhalten.

Bonn überzeugt als geschlossenes Team

Bonns langjähriger Manager Michael Wichterich vollzog im Sommer seine letzte Amtshandlung, bevor er im September das Amt abgab. Rund um das Gerüst, bestehend aus dem neuen Kapitän Karsten Tadda, Point Guard Parker Jackson-Cartwright und Leon Kratzer formierte Wichterich eine Mannschaft, die vom Saisonstart weg als Einheit funktionierte und dies immer noch tut.

Auch wenn Einzelspieler wie Jackson-Cartwright, der ligaweit die drittmeisten Punkte erzielt und dabei noch die meisten Vorlagen gibt, herausstechen, zeichnen sich die neuen Baskets insbesondere durch ihre Geschlossenheit aus.

Beim jüngsten Erfolg gegen den MBC erzielten alle eingesetzten Spieler Punkte. Einschließlich Youngster Jonas Falkenstein, der sein Pflichtspieldebüt gab.

Bonn stellt beste Offensive der Liga

Und auch wenn es zu simpel erscheint, den Erfolg dem neuen Trainer zuzuschreiben; Tuomas Iisalo ist es zu verdanken, dass Bonn ein anderes Gesicht zeigt. Mit der besten Offensive aller Bundesliga-Teams hat man sich in Bonn nicht mehr mit dem Abstiegskampf zu befassen, sondern gezwungenermaßen mit Titelambitionen.

Zwar geht man mit dem Wort "Titelambitionen" in Bonn vorsichtig um, die Verwendung scheint aber mehr als angebracht, wenn eine Mannschaft acht Siege in Folge einfährt und nach 13 Spieltagen in der Tabelle ganz oben steht.

Für den Trainer-Effekt sprechen zudem die Paralellen mit der letzten Trainerstation des Finnen. Mit den Crailsheim Merlins beendete Iisalo die Saison 19/20 auf dem dritten Platz, nachdem er ein Jahr vorher im letzten Spiel den Klassenerhalt gesichert hatte.

Namensänderung im Sommer 2022

Die Entwicklung, die die Baskets Bonn hingelegt haben, scheint umso beeindruckender, blickt man auf die Nebengeräusche, die im November aufkamen. Die Zusammenarbeit mit der "Telekom" wird eingeschränkt - bis zum Sommer 2022 muss ein neuer Namensgeber gesucht werden. Die Mannschaft hat sich von den anstehenden Veränderungen allerdings überhaupt nicht aus der Bahn werfen lassen.

700. Pflichtspielsieg am Sonntag

Auch aufgrund dieser Professionalität werden in Bonn in diesen Tagen Meilensteine und weitere Bestmarken erreicht. 700 Pflichtspielsiege hat Bonn seit Sonntag auf dem Konto. In der 28 Jahre alten Historie des Vereins erzielte eine Bonner Mannschaft erst einmal in einem Heimspiel mehr als 115 Punkte.

Der Weg ist noch weit und es sind erst etwas mehr als ein Drittel aller Saisonspiele absolviert. Dennoch ist die Hoffnung in Bonn groß, dass die Mannschaft trotz der anstehenden Namenssuche die Leistungen nicht nur am Mittwoch gegen Braunschweig (20.30 Uhr) sondern auch im neuen Jahr bestätigen kann.

Stand: 27.12.2021, 15:07