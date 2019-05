14-Punkte-Lauf der Gäste im dritten Viertel

Seine Teamkollegen sprangen allerdings in die Bresche - vor allem in Person von Anthony DiLeo. Der war mit 15 Punkten nach zwei Vierteln bester Spieler auf dem Parkett. Seinen ersten Fehlwurf leistete er sich, als er kurz vor Ende der ersten Spielhälfte im Kampf gegen die Uhr mit einem Distanzwurf scheiterte. Trotzdem gingen die Rheinländer mit einer 46:43-Führung in die Kabine.

Im dritten Viertel zeigten die Oldenburger, warum sie nach der Hauptrunde das stärkste Team hinter Bayern München waren, während die Bonner sich unter anderem mit unsportlichen Fouls aus dem Rhythmus brachten. Nach 14 Punkten in Serie lagen die Gäste knappe drei Minuten vor Ende des Spielabschnitts mit 66:50 in Führung.

Cummings und Mahalbasic beste Gäste-Werfer

Der Bonner Coach Chris O'Shea stoppte die Talfahrt mit einer Auszeit, und Olivier Hanlan punktete mit einem Dreier endlich wieder für Bonn. Entscheidend verkürzen konnten die Hausherren aber nicht mehr, so dass sie mit einem zweistelligen Rückstand zum letzten Mal die Seiten wechselten - 61:73.

Dass Mayo knappe acht Minuten vor Ende der Partie seine ersten Punkte aus dem Feld zum 68:77 erzielte, war eins der Mankos der Bonner an diesem Abend. Die Oldenburger, die in Will Cummings und Rasid Mahalbasic (beide 21 Punkte) ihre besten Werfer hatten, brachten diese Führung souverän ins Ziel und haben nun am Samstag vor eigenem Publikum die große Chance, die "Best of five"-Viertelfinalserie gegen Bonn für sich zu entscheiden.