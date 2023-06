Starke 11,6 Punkte im Schnitt für Göttingen

"Auf einem stark umkämpften deutschen Spielermarkt konnten wir mit Till Pape einen sehr begehrten Spieler für unser Programm gewinnen" , sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic.

Der gebürtige Paderborner stand in 34 der 36 Pflichtspiele in der Göttinger Starting Five und erzielte im Schnitt 11,6 Punkte. Im Februar diesen Jahres wurde Pape erstmalig für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.

"Mit Till verpflichten wir einen Spieler, der die richtige Mentalität hat. Nachdem er in der vergangenen Saison schon einen guten Schritt nach vorn gemacht hat, will er in Bonn seine Entwicklung weiter vorantreiben. Till kann auf beiden großen Positionen eingesetzt werden und kann sowohl inside als auch outside spielen" , sagt Papes alter und neuer Trainer Roel Moors.

Koch kommt nach sechs Jahren zurück nach Bonn

Florian Koch, der von 2011 bis 2017 für Bonn 204 Pflichtspiele absolvierte, kehrt nach sechs Jahren in seine sportliche Heimat zurück. "Er kennt den Verein, die Strukturen und wird neben seiner Rolle auf dem Feld auch ein wichtiger Anker und Anlaufpunkt für das neue Team sein", sagte Milovic.

Ward und Ensminger ziehen Kündigungsoption

Neben den beiden Neuzugängen verkündeten die Baskets am Dienstag zwei Abgänge. Zach Ensminger und Tyson Ward werden den Verein verlassen und von einer Kündigungsoption Gebrauch machen. Ward und Ensminger waren die einzigen beiden Spieler im Kader mit einem gültigen Vertrag.

Vor allem Ward avancierte in den letzten beiden Jahren zu einem der Bonner Leistungsträger. Der US-Amerikaner kam in der abgelaufenen Spielzeit in der Bundesliga auf durchschnittlich 10,8 Punkte und 4,8 Rebounds. Wohin die beiden wechseln ist noch nicht bekannt.

Wie der Verein auf seiner Homepage schreibt, werden neben einem Großteil des Trainerteams "wahrscheinlich auch viele Spieler des amtierenden Champions-League-Gewinners" Tuomas Iisalo zu dessen neuem Club folgen. "Es macht vielfach keinen Sinn für ein Verlängerungsangebot, weil wir die Offerten aus dem Ausland nicht toppen können" , sagt Savo Milovic.

