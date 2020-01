Baskets Bonn - neues Jahr, neuer Center, neues Glück?

Was sich die Fans der Baskets Bonn beim Bleigießen an Silvester herbeigewünscht haben dürften, ist wohl klar. Irgendein Omen, dass das neue Jahr endlich die Wende in der sportlichen Krise bringt. Denn die Basketballer aus dem Rheinland stehen in der Bundesliga mit einer Punktebilanz von 4:20 auf dem vorletzten Tabellenrang und müssen sich mit dem Thema Abstiegskampf ernsthaft befassen.

Nur zwei Siege gab es aus zwölf Saisonspielen - in der ersten Partie gegen Fraport Frankfurt (77:76) und am 11. Spieltag gegen den aktuellen Tabellenletzten MBC Weißenfels (103:85). Zuletzt verloren die Baskets mit 93:100 in Würzburg. Dass Nürnberg die Lizenz verwehrt wurde und die BBL somit bei nur 17 Teams lediglich einen Absteiger ausspielt, muss in der aktuellen Lage fast schon als glücklicher Umstand für Bonn gewertet werden.