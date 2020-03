Die Baskets Bonn haben aufgrund der Coronakrise vier Spielerveträge aufgelöst und mit den ürbigen Profis "mehrheitlich Kurzarbeit vereinbart". Das gab der Baskteball-Bundesligist am Sonntag (22.03.2020) auf seiner Homepage bekannt.

Branden Frazier, Stephen Zimmermann, Geno Lawrence und Donald Sloan haben demnach den Verein verlassen und sind zurück in ihre Heimat USA gereist. Auch Trainer Will Voigt ist zu seiner Familie in die USA geflogen, steht jedoch auf Abruf bereit, sollte der Spielbetrieb "wider Erwarten" wieder aufgenommen werden.