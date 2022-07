In der vergangenen Spielzeit, in der die Bonner nur knapp den Finaleinzug in der BBL verpassten, kam der 27-jährige US-Amerikaner auf durchschnittlich 14 Punkte in knapp 30 Minuten Spielzeit und traf knapp 30 Prozent seiner Drei-Punkte-Würfe.

Iisalo: "Einer unserer wichtigsten Spieler"