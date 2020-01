Vor allem im dritten Viertel schalteten die Baskets einen Gang nach oben: Nach einem Sechs-Punkte-Rückstand zur Halbzeitpause (36:42) drehte Bonn mit einem 9:0-Lauf die Partie (45:42). Dijon kam noch einmal zurück, doch vor dem Schlussviertel führte Bonn mit fünf Zählern (56:51). Diesen Vorsprung bauten die Baskets bis Spielende weiter aus.

Bei Bonn stach Yorman Polas Bartolo mit 22 Punkten und sieben Rebounds heraus, bei den Franzosen war Alexandre Chassang mit 20 Zählern bester Werfer.

Die ersten Vier in der Gruppe kommen weiter

In der Champions League treten 32 Mannschaften an. Gespielt wird in vier Achtergruppen, die jeweils vier besten Teams jeder Gruppe kommen weiter. Im Achtelfinale und im Viertelfinale gibt es Hin- und Rückspiele. Die verbleibenden vier Klubs nehmen am Final Four teil. Die Champions League gilt nach der Euroleague und dem Eurocup als drittwichtigster europäischer Wettbewerb im Klub-Basketball.

