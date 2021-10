Baskets Bonn gegen Berlin - mit Schwung zur erneuten Überraschung?

Auf der Klub-Homepage lobte Iisalo nach dem Sieg gegen Ulm konkret den neuen Co-Kapitän Skyler Bowlin (27 Punkte): "Ohne Skyler Bowlin haben wir zwei von 33 Dreiern getroffen. Das ist vielleicht das erste Mal in meiner Trainerkarriere, dass ich so etwas erlebt habe. Aber unser Kampfgeist war unglaublich! Wir haben uns 32 Offensivrebounds gesichert – das habe ich noch nie gesehen. Das sagt sehr viel über unsere Mannschaft und ihr Herz aus."

Energische Defense gegen Alba wieder Pflicht

Der Schlüssel zum Sieg sei laut des Finnen neben der Leistung des US-amerikanischen Guards die leidenschaftliche Defense in der zweiten Hälfte gewesen. Ein Ansatz, der wohl auch beim zweiten Duell gegen Alba Berlin mindestens die Grundvoraussetzung ist, um die Überraschung vom 88:86 beim Saisonauftakt zu wiederholen.

Die Berliner verfügen über die zweitgefährlichste Offense mit bislang 187 Punkten. Ein Vorteil für die Bonner könnte die Belastung Albas sein: Berlin tritt am Freitagabend (21 Uhr) noch in der Euroleague gegen den spanischen Rekordmeister Barcelona an, braucht dort alle Kräfte und hat kaum Zeit zur Regeneration.

Allerdings sollte sich Bonn wohl angesichts der Alba-Qualität nicht darauf verlassen - und womöglich nicht nur auf Bowlin vertrauen, wenn es in der Offensive auf entscheidende Würfe ankommt.

jti | Stand: 01.10.2021, 13:45