Nach Pleiten-Dreierpack: Baskets Bonn verlieren erneut den Anschluss

Nach den jüngsten Reisestrapazen und der Niederlage gegen Göttingen, haben die Baskets eine Woche Zeit, um sich auf die nächsten beiden Auswärtsfahrten vorzubereiten. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Baskets nach Würzburg, drei Tage später sind Will Voigt und sein Team, im vierten Auswärtsspiel in Folge, in Braunschweig (Mittwoch, 19 Uhr) zu Gast.

Keine Abstiegssorgen aber auch wenig Playoff-Hoffnung

Nach drei Niederlagen in Folge sind die Playoffs auf dem Bonner Hardtberg in weite Ferne gerückt. Mit 16:30 Punkten findet sich Bonn in der Tabelle im Niemandsland wieder. Als Tabellenzwölfter haben die Baskets acht Punkte Rückstand auf Bamberg (Tabellenachter) und acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Nicht unbedingt typische Anzeichen für einen aufregenden Saisonendspurt.

Video starten, abbrechen mit Escape Favorit Bayern setzt sich gegen Bonn durch. Morgenmagazin . . 01:26 Min. . Verfügbar bis 17.03.2022. Das Erste.

Stand: 24.03.2021, 13:20