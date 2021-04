Schlechte Bonner Anfangsphase

In der Anfangsphase war das Defensivverhalten der Bonner von vielen Unaufmerksamkeiten geprägt. Crailsheim ließ hinten dagegen nur wenig zu und und nutzte in der Offensive die Chancen. So führten die Gastgeber zwischenenzeitlich mit 15 Punkten Vorsprung. Bonn kam in der Folge aber besser ins Spiel und verkürzte bis zum Viertelschluss noch auf 16:25.

Auch im zweiten Viertel war Bonn nun konzentrierter und übernahm sogar die Spielkontrolle. Drei Minuten vor der Halbzeitpause glichen die Baskets aus (35:35). und gingen dann sogar in Führung - zur Halbzeit stand es 47:40 für Bonn. Bester Scorer bei den Baskets Bonn war in der ersten Hälfte Babb (18 Punkte). Er warf unter anderem vier Dreier.

Nach der Halbzeit verlief die Partie auf Augenhöhe, so führte Bonn zum Ende des dritten Viertels weiterhin knapp mit 63:60. Im Schlussviertel erhöhte der Tabellenfünfte Crailsheim dann den Druck, die Führung wechselte zwischen beiden Teams hin und her. Drei Minuten vor dem Ende übernahmen die favorisierten Crailsheimer dann die Führung und gaben sie nicht wieder ab.

Nächster Gegner: Oldenburg

Für die Baskets Bonn geht es am kommenden Samstag weiter. Dann warten die Baskets Oldenburg (20:30 Uhr).