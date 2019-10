Im zweiten Viertel änderte sich das Bild nicht. Nach einem unsportlichen Foul von Bonns Trey McKinney-Jones stellte Herrera erstmals eine 20-Punkte-Führung für die Merlins her. Javantae Hawkins ließ dann mit der Schluss-Sirene den Rückstand der Baskets auf 27 Punkte anwachsen - natürlich per Dreier (40:67). Die Fans der Baskets verabschiedeten ihre Mannschaft mit Pfiffen in die Kabine.

Baskets mit 40 Punkten hinten

Auch im dritten Viertel zeigten sich die Bonner vor allem defensiv desolat. In der Offensive fehlten die Ideen, sowie die Ballsicherheit. Allein in diesem Viertel leistete sich das Team von Thomas Päch sieben Ballverluste. Crailsheim spielte dagegen wie im Rausch und traf weiter munter von außen. Herrera stellte per Freiwurf erstmals einen 30-Punkte-Rückstand für die Baskets her (51:81, 26.). Zwei Minuten später waren es dann schon 40 Punkte (53:93). Bis zur Viertelpause kamen die Bonner immerhin noch auf 57:93 heran.