BBL: Baskets Bonn weiter mit makelloser Bilanz

Komfortable Führung zur Halbzeit

In den kommenden Minuten legten die Baskets, die mit drei Siegen in drei Spielen perfekt in die Saison gestartet sind, nach. Die ebenfalls starke Göttinger (zwei Siege, eine Niederlage) waren den Gastgebern in jeder Hinsicht unterlegen - selbst im Rebounding, sonst eher eine Bonner Schwäche, landete der Ball meist in Händen eines Baskets-Akteurs.

Dank eines Endspurts in der ersten Halbzeit gelang es der BG aber immerhin, den Rückstand auf 13 Punkte zu verkürzen (48:35 für Bonn). Jeremy Morgan war mit zwölf Punkten der erfolgreichste Werfer, die beste Gesamtleistung zeigte jedoch Finn Delany mit sechs Punkten, drei Rebounds und drei Assists. Die beste Plus-Minus-Bilanz von +10 Zählern untermauerte diesen Eindruck.

Göttingen lässt nicht abreißen

Im dritten Viertel verpassten die Bonner jedoch, die Partie zu entscheiden. Die Würfe fielen nicht mehr und die gegnerische Defensive fand auch mehr Mittel gegen das Tempospiel der Baskets. Zwischenzeitlich konnten die Bonner zwar auf bis zu 15 Punkte Vorsprung (59:44) erhöhen, am Ende des dritten Viertels durfte sich Göttingen beim Stand von 68:59 noch Hoffnungen auf eine Wende machen.

Im letzten Viertel zeigte dann Shorts aber nochmal seine Klasse und sorgte dafür, dass doch noch keine Spannung mehr aufkam. Der Neuzugang kam am Ende auf 15 Punkten und acht Assists. Grund für den vierten Sieg im vierten Spiel war jedoch, dass insgesamt sechs Bonner zweistellig punkteten - am erfolgreichsten war Morgan mit 23 Zählern.

Quelle: sho