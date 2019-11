Viel Zeit für eine ausführliche Analyse gibt es nicht. Die Baskets Bonn haben am Sonntag (24.11.2019) gegen Bayreuth die sechste Liga-Pleite in Serie kassiert (79:82), am Dienstagabend (19 Uhr) geht es direkt weiter. Dann empfängt Bonn vor heimischer Kulisse BBL-Schwergewicht Alba Berlin, das den vierten Rang belegt.

Alba mit breiter Brust, Päch sieht Fortschritte

Die Hauptstädter kommen mit Rückenwind ins Rheinland - zuletzt gab es einen 90:77-Heimsieg gegen die Baskets Oldenburg. Offensiv ist Alba deutlich gefährlicher als der Tabellen-15. aus Bonn: Berlin erzielte bisher 732 Punkte, die Baskets weisen mit einer Ausbeute von 565 Punkten die schwächste Bilanz der Liga auf.

Auch defensiv wird Bonn also vor eine Aufgabe gestellt. Coach Thomas Päch, der bis zum Sommer noch als Co-Trainer für Berlin tätig war, zeigte sich nach der Niederlage gegen Bayreuth im Gespräch mit den Vereinsmedien zuversichtlich: "Ich finde, dass meine Mannschaft sehr viel richtig gemacht hat. Wir haben vor allem in der Defensive zum größten Teil das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten." Doch unter dem Korb habe man zu viel zugelassen.

Frazier-Form macht Hoffnung

Ein Manko sei auch gewesen, dass das Team sich vorne nicht belohnt habe. Päch betonte: "Wir müssen lernen, uns einen besseren Wurf zu erspielen." So, wie es allen voran Führungsspieler Branden Frazier, der mit 20 Punkten eine neue persönliche Bestmarke aufstellte, gelang.

Der US-Amerikaner trug die Mannschaft im dritten Viertel über weite Strecken der Partie. Mit Center Martin Breunig (15) und Guard Joshiko Saibou (elf) steuerte der Top-Scorer mehr als die Hälfte der Punkte bei.

Lichtblicke im BBL-Pokal und der Champions League

Dass gegen Bayreuth wieder nur eine knappe Niederlage statt eines knappen Sieges heraussprang, passt zur sportlichen Lage der Bonner. Doch es gab auch schon Lichtblicke in der laufenden Spielzeit: Zuletzt sicherte sich Bonn in der Champions League die Tabellenführung in Gruppe D. Und im BBL-Pokal-Achtelfinale warfen die Baskets Ende September überraschend Bayern München aus dem Wettbewerb (85:84).

Wenn die Baskets Bonn ihre Qualitäten auf den Court bringen und das nötige Spielglück erzwingen, könnte gegen Berlin die bitter benötigte Überraschung gelingen. Davor warnte auch Berlin-Coach Aito Garcia Reneses: "Sie haben einige Spiele unglücklich verloren. Wir dürfen sie deshalb nicht an ihrem Tabellenstand messen."

Video starten, abbrechen mit Escape Konflikt im Basketball: FIBA Europe - Euroleague. Sportschau. . 34:36 Min. . Verfügbar bis 19.11.2020. Das Erste.

Stand: 25.11.2019, 16:14