Baskets Bonn - in Katerstimmung zu den Bayern

Baskets im Stress: Bayern München wartet

Doch zum Auskatern in Form einer intensiven Aufarbeitung haben die Baskets keine Zeit. Schon am Montagabend (14.10.2019, 20.30 Uhr) muss Bonn ausgerechnet nach der historischen Pleite gegen Crailsheim nun im BBL-Pokal gegen keinen Geringeren als den FC Bayern München antreten. In der Bundesliga stehen die noch ungeschlagenen Bayern, die zuletzt die Löwen Braunschweig mit 75:62 (43:29) souverän bezwangen, an der Tabellenspitze.

München kann - nach Crailsheim (305 Punkte) - mit der zweitbesten Offensive der Liga (267) auftrumpfen. Eine echte Herausforderung für die Baskets-Defensive. Und damit nicht genug: Bereits am Mittwoch (16.10.2019, 20 Uhr) müssen die Baskets den nächsten Prüfstein bewältigen - auf internationaler Bühne. In der Champions League geht es gegen den spanischen Klub CAI Zaragoza. In dieser Woche der Wahrheit sollte Bonn die Katerstimmung möglichst schnell ablegen.

Stand: 13.10.2019, 10:36