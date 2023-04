Baskets Bonn fertigen Schlusslicht Bayreuth ab

Mit dem Sieg stellt Bonn einen neuen Klubrekord auf: Noch nie zuvor kassierten die Bonner so wenige Punkte in einem Bundesliga-Spiel. Die erfolgreichsten Scorer bei den Baskets waren Williams (16 Punkte), Herrera (14 Punkte), Ensminger (12) und Kratzer (12 Punkte).

Bonn zeigte in der Defensive eine überragende Leistung und ließ bis zur Pause lediglich 18 Zähler der überforderten Gäste zu. Den klaren Vorsprung baute das Team von Trainer Tuomas Iisalo nach dem Seitenwechsel weiter aus.

Nächstes Spiel: Champions League

Für Bonn geht es bereits am Dienstag weiter: Dann ist in der Basketball Champions League der SIG Basketball Strasbourg zu Gast. Es ist das entscheidende Duell im Viertelfinale (20.00 Uhr). In der Bundesliga geht es am Samstag zu den MLP Academics Heidelberg (18.00 Uhr).