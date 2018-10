Die Baskets Bonn haben auch ihr drittes Ligaspiel gewonnen. Am Sonntag (14.10.2018) wiesen sie Bayreuth mit 94:84 (54:46) in die Schranken. Bayreuth gelang im letzten Viertel zwar ein 20:0-Lauf, mit dem die Franken sogar in Führung gingen, Bonn hatte aber letztlich das bessere Ende für sich.