Hammer-Wochenende für Baskets Bonn

Das neu eingeführte Länderspielfenster bescherte den Telekom Baskets Bonn zwei spielfreie Wochen. Die nutzten die Bonner unter anderem für eine lockere Trainingseinheit, mit den Fünftklässlern des Konrad-Adenauer-Gymnasiums. Die Einheit mit den Schülern fand im Rahmen des Sportförderprogramms des Klubs und des Hauptsponsors statt.

Viel Zeit für solche Termine haben die Bonner sonst nicht im eng getakteten Spielplan, der nach dem Ende der Länderspielpause gleich voll zuschlägt: Am Freitag (01.12.2017) treten die Rheinländer beim Tabellenführer aus München an, bevor im Anschluss am ersten Advent das Gastspiel beim Meister in Bamberg ansteht. Innerhalb von 48 Stunden bekommen es die Bonner damit mit den zwei absoluten Top-Teams der Basketball-Bundesliga zu tun.

Entscheidende Wochen für Telekom Baskets

Die Bonner stecken mittendrin in einer wichtigen Saisonphase - nach den Partien gegen die zwei Topklubs wartet mit Oldenburg ein weiteres Duell mit einem direkten Konkurrenten um die Play-off-Plätze. Schon vor der Länderspielpause hatte Bonn die Spiele gegen Bayreuth und Würzburg gewonnen - ebenfalls zwei Teams, die im Rennen um die Play-offs sind, die traditionell auch das Ziel der Bonner sind.

Nach einer Schwächephase Anfang November, mit herben Niederlagen gegen Jena und in der Champions League gegen Nanterre, sind die Bonner rechtzeitig wieder in Schwung gekommen. Dies gilt vor allem für ihre Leistungsträger, wie Antreiber Josh Mayo und Anthony diLeo sowie die zuletzt wieder treffsicheren "Big Men" Yorman Bartolo und Julian Gamble. Unter ihrer Regie haben sich die Bonner in der Liga bis auf Platz fünf hochgearbeitet.

Mit Neuzugang Zubcic gegen Bayern und Bamberg

Nach 17 Spielen in den den ersten zwei Monaten der Saison bot die Länderspielpause auch die Chance, die Kraftreserven wieder aufzufüllen. Bonns Manager Michael Wichterich sieht das Team vor den Duellen gegen Bayern und Bamberg aber "klar als Außenseiter", so Wichterich vor der Abreise gegenüber der Kölnischen Rundschau. "Wir haben in München eigentlich immer gut ausgesehen", sagte Wichterich, meinte aber auch: "Auf uns wartet wohl die beste Bayern-Mannschaft aller Zeiten."

Dafür reisen die Bonner mit frischer Verstärkung an die Isar. Tomislav Zubcic, nach dem wohl längerfristigen Ausfall von Jordan Parks nachverpflichtet, wird in München erstmals im Magenta-Trikot auflaufen. Der 2,12-m-große Kroate soll den Bonnern unter den Körben mehr Durchsetzungskraft verleihen - beim Debüt darf er dies gleich gegen die beiden stärksten Teams unter Beweis stellen.

Stand: 29.11.2017, 16:09