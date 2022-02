Baskets Bonn kassieren Heimschlappe gegen Alba Berlin

Stand: 06.02.2022, 19:43 Uhr

Nach zuletzt zwei Siegen in der BBL sind die Baskets Bonn am Sonntag im Heimspiel gegen Alba Berlin leer ausgegangen. Bei der 77:89 (43:51)-Niederlage scheiterten sie vor allem an der Reboundstärke ihrer Gegner.