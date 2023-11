Basketball-Verband schlägt Alarm: Schiedsrichter-Situation "dramatischer als dramatisch"

Die Stimmung im deutschen Basketball könnte so gut sein. Das DBB -Team hat sich mit dem sensationellen WM-Titel nicht nur einen Traum erfüllt, sie haben auch für einen regelrechten Basketball-Boom gesorgt. Vor allem bei Jugendlichen ist dies deutlich zu spüren - auch in NRW . Hier schießen die Mitgliederzahlen durch die Decke, wird WBV -Präsident Uwe Plonka auf der Verbandshomepage zitiert. Keine Sportart in Deutschland wachse aktuell so stark wie der Basketball.

Doch genau diese Euphorie bringt auch Probleme mit sich. " Wir haben zu wenige Trainer und auch die Hallenzeiten sind knapp ", erklärt Plonka. Manche Vereine reagieren mit Aufnahmestopps. " Das ist natürlich nicht im Sinne der Sache ", stellt der Präsident klar und forderte die Kreisvorsitzenden daher auf, vor Ort Druck auf die Politik auszuüben.

Spielbetrieb in Gefahr

Was Plonka aber die größten Sorgen bereitet ist der aktuelle Schiedsrichtermangel. " Die Situation ist noch dramatischer als dramatisch ", bringt es der gebürtige Hagener auf den Punkt. " Wenn das so weitergeht, können wir in drei Jahren keinen ordentlichen Spielbetrieb mehr organisieren. " Schon jetzt fehlen jedes Wochenende Unparteiische an allen Ecken und Enden. Für die rund 550 Spiele im Westdeutschen Basketball-Verband bräuchte es mindestens 1.000 Schiedsrichter. Es gibt aber nur 500.

Natürlich existiert diese Diskrepanz nicht erst seit gestern, doch das Problem wird immer drängender. Denn während die Alterskurve unter den Schiedsrichtern steigt, bleibt der Nachwuchs aus. " Es fehlen bis 2026 rund 750 neue Schiedsrichter ", warnt Plonka. Hinzu kommt, dass viele Neulinge die Pfeife nach wenigen Jahren wieder an den Nagel hängen: Im Basketball sind das mehr als 70 Prozent, sagte Lothar Bösing, Vizepräsident des Deutschen Basketball Bundes, unlängst in der "Rheinischen Post".

Wertschätzung für die Schiris fehlt

Die Gründe für das Desinteresse am Schiedsrichterwesen sind vielfältig: der gesellschaftliche Wandel, zu viele andere Freizeit-Optionen oder eine zu geringe Aufwandsentschädigung. Am schwersten aber wiegt die mangelnde Wertschätzung für den Job.

In der 1. Regionalliga der Herren etwa weigern sich Immer mehr Schiedsrichter zu pfeifen. Grund sind die zunehmenden Beschimpfungen und Beleidigungen von Offiziellen und Fans einzelner Vereine, die teilweise deutlich unter die Gürtellinie gehen. " Wo leben wir eigentlich? Das akzeptieren wir nicht ", stellte Plonka unmissverständlich klar.

Plonka: "Laufen auf einen Kipppunkt zu"

Doch wie kommt man nun raus aus der Schiedsrichter-Misere? " Ganz einfach: Die Vereine müssen Schiedsrichter ausbilden, oder wir müssen die Ligen reduzieren ", sagt der WBV-Präsident. Würde das Problem in den Vorständen weiterhin ignoriert, kann sich Plonka auch härtere Maßnahmen vorstellen, etwa dass nur noch Vereine am Spielbetrieb teilnehmen können, die auch Schiedsrichter stellen.