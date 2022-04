Die Basketballerinnen der Rheinland Lions unterlagen am Mittwoch (27.04.2022) dem UBC Eisvögel Freiburg in Spiel drei mit 72:78 (67:67, 35:27) nach Verlängerung In der "Best of five"-Serie brauchen die Eisvögel beim Stand von 2:1 jetzt nur noch einen Sieg für den Titel. Die nächste Partie findet am Freitag in Freiburg statt.

In einer dramatischen Schlussphase legten die Lions Sekunden vor Schluss aus nahezu aussichtsloser Position einen Dreier zum 67:64 in den Korb und es sah für den Vorrundensieger nach dem zweiten Erfolg aus. Aber Freiburg konterte mit einem eigenen Dreier zwei Sekunden vor Ende.