Auslosung am Freitag, nächste BBL-Partie in Chemnitz

Auf wen die Baskets in der Best-Of-Three-Serie treffen werden und wann das erste Viertelfinal-Heimspiel stattfinden wird, entscheidet sich erst am Freitag, wenn im "House Of Basketball", dem BCL-Hauptsitz in Genf, die Auslosung der Begegnungen ansteht. Als Gruppenerster kann Bonn nur auf einen Zweitplatzierten der anderen drei Gruppen treffen, nicht aber auf ein Team aus der eigenen Gruppe J. In der BBL geht es für die Telekom Baskets am Sonntag weiter, erneut auswärts. Die Partie bei den Niners Chemnitz beginnt um 15 Uhr.