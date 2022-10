Zu viele Bonner Ballverluste

Angeführt von TJ Shorts, der im ersten Viertel sieben Punkte beisteuerte, begegnete Bonn den Athenern zunächst auf Augenhöhe. Bei Ablauf der Shot Clock glich Shorts per Dreier zum 10:10 aus, doch AEK antwortete mit einem Step-back-Dreier von Janis Strelnieks. Nach dem ersten Abschnitt lagen die Baskets 12:16 hinten - auch, weil sie sich sechs Turnover leisteten.

In das zweite Viertel startete Bonn wieder mit zwei Ballverlusten. Strelnieks stellte auf 20:12 für Athen, ehe Bonns Coach die erste Auszeit nahm. Doch auch im Anschluss dominierte AEK die Partie, die Baskets kamen mit der aggressiven Verteidigung der Gastgeber nicht zurecht. Beim Stand von 12:29 nahm Iisalo das nächste Timeout.

Danach sahen die Zuschauer eine wilde Phase, in der beide Teams kaum zu erfolgreichen Würfen kamen. Deane Williams mit einem Dreier und Sebastian Herrera mit einem Korbleger machten den Baskets gegen Ende des zweiten Viertels wieder etwas Mut, trotzdem ging Athen mit einer 13-Punkte-Führung (36:23) in die Halbzeitpause. Bonn hatte zu diesem Zeitpunkt 14 Turnover und eine Quote von knapp 30 Prozent bei Würfen aus dem Feld vorzuweisen.

Bonn startet nach der Pause Aufholjagd

Die Baskets kamen deutlich verbessert aus der Kabine. Leon Kratzer mit einem Dunking und Jeremy Morgan mit einem Dreier bescherten Bonn die ersten Punkte. Nach viereinhalb gespielten Minuten in Halbzeit zwei verkürzte Finn Delany den Rückstand auf fünf Zähler (37:42) und legte wenig später einen Dreier nach (40:42).

Nach einem unsportlichen Foul von Athens Alexander Madsen gab es eine längere Diskussion zwischen den Schiedrichtern. Mit den darauf folgenden Freiwürfen glich Delany zum 42:42 aus. Bonn ließ sich durch die Unterbrechung nicht beirren. Ein Dreier von ganz weit draußen durch Herrera brachte den Baskets die 47:46-Führung, die bis Ende des dritten Abschnitts auf sechs Zähler anwuchs (52:46).

Bonn behält knapp die Nase vorn

Im letzten Viertel war AEK wieder stabiler, doch vor allem Shorts sorgte bis zur ersten Bonner Auszeit für die Punkte der Baskets (7 von 9/61:58). In den letzten Spielminuten entwickelte sich ein Basketballkrimi mit zahlreichen Fehlwürfen.

Gut eine Minute vor Ende zog Shorts durch die Athener Abwehr und erhöhte mit einem Korbleger auf 68:62 für Bonn. Diese Führung brachten die Baskets clever über die Zeit. Morgan setzte mit einem Drei-Punkte-Wurf den Schlusspunkt.